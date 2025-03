Demain Nous Appartient du 6 mars : Georges retrouve Lucien mais... (résumé + vidéo épisode 1894 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 6 mars 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1894 de DNA – Georges va finalement réussir à retrouver Lucien ce soir dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient ». Mais ça va mal tourner avec son ravisseur…





Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





Demain nous appartient du 6 mars 2025 – résumé de l’épisode 1894

Le jeune Lucien reste introuvable. Au commissariat, Georges est désemparé… Heureusement, Karim lui apporte une bonne nouvelle : Côme Gaudin a enfin reconnu son fanatisme pour Vanessa Lehman. Malgré cela, les policiers ne dévient pas de leur objectif et continuent de concentrer leurs efforts sur la recherche de Lucien. Soudain, Georges fait une révélation : il sait enfin où se trouve son fils ! Sur la carte, il repère le village de naissance de la grand-mère de Vanessa ! Avec Nordine, ils se rendent sur place et découvrent une maison abandonnée qui serait la planque idéale… A l’intérieur, Terry et Lucien !

En prison, Karim demande à Vanessa d’enregistrer un message vidéo pour Terry. Ce dernier mot à l’hameçon et lui répond. Ils arrivent à le localiser et ça confirme ce que pensait Georges. Il retourne sur place et sans attendre les renforts, il pénètre dans la maison et retrouve Lucien ! Mais Terry le menace de son arme…



Publicité





Pendant ce temps là, Adam ne perçoit pas les signaux que lui envoie Gloria… Et Fred fait la connaissance de ses élèves au lycée.

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoiler : Timothée face à Sidonie, elle lui avoue que… (vidéo épisode du 7 mars)

VIDÉO Demain nous appartient du 6 mars – extrait de l’épisode

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.