Les Traitres saison 4 : découvrez la liste des candidats !

La saison 4 de l’émission « Les Traîtres » s’apprête à faire son grand retour sur M6, promettant une aventure riche en stratégies et rebondissements. Sous la houlette de l’inimitable Éric Antoine, vingt personnalités issues d’horizons variés se réuniront dans un somptueux château baroque pour tenter de démasquer les traîtres infiltrés parmi eux.











Les Traitres saison 4, la liste complète des participants

– Liane Foly : Chanteuse, imitatrice et comédienne, Liane Foly est une figure emblématique de la scène française.

– Anthony Colette : Danseur professionnel révélé par « Danse avec les Stars », Anthony apportera sans doute une touche de dynamisme à l’émission.

– Alizé Cornet : Ancienne tenniswoman de haut niveau, désormais écrivaine et consultante sportive, Alizé est prête à relever ce nouveau défi.

– Cospiel : Pasteur et influenceur, Cospiel est connu pour sa présence charismatique sur les réseaux sociaux.

– Bianca Costa : Chanteuse de bossa brésilienne, Bianca apportera une note exotique à cette saison.

– Raquel Garrido : Avocate, chroniqueuse et femme politique, Raquel est une personnalité aux multiples facettes.

– Seth Gueko : Rappeur au style unique, Seth est prêt à semer le doute parmi les candidats.

– Francis Huster : Acteur de renom, Francis apportera son expérience et son sens du jeu à l’émission.

– Nicolas Lacroix : Humoriste apprécié du public, Nicolas saura détendre l’atmosphère lors des moments de tension.

– Jade Lebœuf : Influenceuse et fille de Frank Lebœuf, Jade est prête à se démarquer par sa stratégie.

– Logfive : TikTokeur suivi par des milliers d’abonnés, Logfive apportera une touche de modernité au casting.

– Laurent Maistret : Ancien aventurier de « Koh-Lanta » et animateur de télévision, Laurent est habitué aux défis de taille.

– Adil Rami : Ancien footballeur international et champion du monde en 2018, Adil est prêt à jouer le jeu.

– Yoann Riou : Journaliste, consultant sportif et animateur de télévision, Yoann est connu pour son enthousiasme débordant.

– Dominique Tapie : Veuve de Bernard Tapie, Dominique fera équipe avec sa fille pour cette aventure.

– Sophie Tapie : Chanteuse et fille de Bernard Tapie, Sophie partagera cette expérience unique avec sa mère.

– Terence Telle : Mannequin et acteur, Terence est prêt à user de son charme pour avancer dans le jeu.

– Rose THR : Influenceuse suivie par une large communauté, Rose apportera sa vision du jeu.

– Adeline Toniutti : Chanteuse et ancienne professeure de chant de la « Star Academy », Adeline est prête à relever ce nouveau défi.

– Hugo André : Youtubeur reconnu pour ses contenus captivants, Hugo est prêt à se mesurer aux autres candidats.

Le tournage de cette saison s’est déroulé en décembre 2024, promettant des moments inédits et des stratégies savamment orchestrées.

Les téléspectateurs peuvent s’attendre à une compétition acharnée où alliances et trahisons seront au cœur du jeu. Ne manquez pas cette nouvelle édition des « Traîtres » sur M6, qui s’annonce d’ores et déjà comme un rendez-vous incontournable de la saison télévisuelle.



