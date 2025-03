Plus Belle La Vie du 6 mars 2025 : Barbara coachée par Louis, une agression (résumé + extrait vidéo épisode 283 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 6 mars 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 283 de PBLV – Jennifer et Barbara décident d’enquête sur la mort de Madeleine cet après-midi dans votre série « Plus belle la vie, encore plus belle ». Elles sont convaincues que la vieille dame a été tuée !





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 6 mars 2025 – résumé de l’épisode 283

Jennifer n’a pas fermé l’œil de la nuit et assure à Barbara qu’elle est convaincue qu’Antoine Lamory a tué Madeleine. Elle en a parlé à Samuel, mais il ne la prend pas au sérieux et pense qu’elle est obsédée par l’idée. Barbara fait un parallèle avec un podcast sur des affaires criminelles. Elles envisagent de pénétrer chez Madeleine pour y chercher des indices. Jennifer songe à Louis pour les aider à entrer, mais Barbara hésite à lui demander. Jennifer insiste et Barbara finit par céder.

Barbara demande finalement l’aide de Louis, qui se moque d’elle avant de comprendre qu’il est en fait le seul cambrioleur qu’elle connaît. Il veut connaître tous les détails, mais finit par accepter. Elle l’emmène chez elle, où il lui montre son matériel et lui enseigne comment procéder, afin qu’elle puisse gérer seule. Après plusieurs tentatives, Barbara parvient finalement à ouvrir la porte.



Samuel propose à Jennifer une sortie au restaurant, mais elle lui ment et prétexte d’aller courir. Il remarque qu’elle porte des gants, et elle lui explique que c’est une nouvelle méthode. Il insiste pour l’accompagner, mais elle refuse et insiste sur le fait qu’elle préfère progresser seule. Elle lui demande plutôt de lui préparer un petit plat pour son retour…

Barbara a du mal à crocheter la serrure. Jennifer la presse de ne pas se faire remarquer par Samuel. Soudain, la lumière s’allume et des voisins risquent de les surprendre. Finalement, Barbara réussit à ouvrir. Elles pénètrent à l’intérieur et commencent à fouiller. Mais, alors qu’elles cherchent, elles entendent du bruit. Quelqu’un entre dans la pièce, une silhouette encapuchonnée avec une lampe torche. La personne les surprend et assomme Jennifer !

À l’hôpital, Léa et Jean-Paul consultent l’oncologue. La tumeur n’a pas progressé, mais elle ne s’est pas rétrécie non plus, rendant son ablation impossible. L’oncologue évoque un traitement expérimental, bien que ses effets secondaires soient sévères et qu’il n’y ait aucune garantie de succès. Elle leur suggère de prendre quelques jours pour y réfléchir. Si Léa accepte, elle devra arrêter de travailler et se reposer. Jean-Paul lui promet de tout gérer.

Plus tard au cabinet, Léa annonce à Gabriel qu’elle est malade. Il est abasourdi et désemparé qu’elle ne lui en ait pas parlé depuis deux mois. Gabriel propose d’obtenir un deuxième avis d’une amie cheffe de service, mais Léa refuse. Elle veut seulement arrêter de travailler. Gabriel comprend et lui dit de prendre le temps qu’il faudra. Il la soutient dans sa décision de se battre.

Vadim s’occupe d’Alix au cabinet médical, qu’elle ne s’attendait pas à croiser. Elle vient pour un dépistage d’IST, mais Vadim la retrouve plus tard à la résidence et lui annonce qu’elle n’a rien. Il remarque qu’elle manque de fer et lui prescrit des compléments. Alix est contrariée qu’il ait ouvert ses résultats sans son consentement, mais elle finit par le remercier.

