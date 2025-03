Plus belle la vie spoiler : Léa va-t-elle mourir ou guérir du cancer ? Réponse !

Publicité





Léa Nebout (Marie Hennerez) se bat contre le cancer depuis le début de l’année dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». La femme de Jean-Paul Boher a une tumeur au cerveau et dans l’épisode de lundi, on va lui annoncer qu’elle est condamnée !





Mais Le personnage de Léa va-t-il mourir ou au contraire réussir à guérir de ce cancer ? On a la réponse !







Publicité





En effet, dans une interview pour Allociné, Stéphane Hénon (Jean-Paul Boher) a déjà révélé l’issue de cette intrigue. Et rassurez-vous, elle est positive puisque Léa ne va pas mourir !

« Je peux déjà vous dire que tout se termine bien. Marie Hennerez reste dans la série. » a confié l’acteur.



Publicité





De quoi rassurer les fans de « Plus belle la vie » ! Mais évidemment pour Jean-Paul et Léa, les mois à venir s’annoncent très difficiles. Le combat va être long !

« Il fait ce qu’il peut et il essaie de faire bonne figure devant Léa, mais il va ensuite pleurer dans les bras d’Ariane et Patrick parce que c’est trop dur pour lui. Il a déjà perdu une femme. Il a perdu Samia il y a quelques années donc il ne peut pas imaginer perdre une seconde fois celle qu’il aime. » a expliqué Stéphane Hénon au sujet de ce que va ressentir Jean-Paul.

A LIRE AUSSI : Plus belle la vie spoiler : Léa face à une terrible nouvelle !… (10 mars 2025)