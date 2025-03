Publicité





Grands Reportages du 8 mars 2025, sommaire et reportages – Nouveaux numéros de votre magazine « Grands Reportages » ce samedi après-midi avec Anne-Claire Coudray. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission à suivre dès 13h40 sur TF1 et sur TF1+.











Publicité





Grands Reportages du 8 mars 2025 : au sommaire ce samedi

A 13h40 : « Immersion dans une prison de haute sécurité » (rediffusion)

Pour la première fois, les équipes du magazine ont eu l’opportunité de filmer à l’intérieur du Centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, situé près de Lens, dans le Pas-de-Calais. Considérée comme la prison la plus sécurisée de France, elle est dotée de 400 caméras infrarouges, d’un dispositif anti-hélicoptère et de trois murs d’enceinte de 12 mètres de haut. Parmi les détenus incarcérés figure le braqueur et criminel Rédoine Faïd, célèbre pour ses évasions spectaculaires.

Et à 14h50 dans Reportages découverte : « Les défis des reines de la pâtisserie » (rediffusion)



Publicité





Depuis quelques années, la pâtisserie française connaît un véritable renouveau. Longtemps éclipsés par les chefs cuisiniers, les pâtissiers prennent aujourd’hui leur revanche, portés par une nouvelle génération audacieuse. Parmi eux, des femmes talentueuses bousculent les codes de la pâtisserie traditionnelle et insufflent un vent de modernité. Cet engouement dépasse les professionnels : de nombreux amateurs, passionnés par l’art sucré, n’hésitent plus à tout quitter pour tenter de faire de leur passion un métier.

Pour les découvrir rendez-vous cet après-midi à partir de 13h40 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l’application myTF1.