13h15 le samedi du 8 mars : au sommaire aujourd’hui

13h15 le samedi du 8 mars 2025 : le sommaire aujourd’hui – Nouveau numéro inédit de « 13h15 le samedi » cet après-midi avec Laurent Delahousse. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce samedi.





« 13h15 le samedi » du 8 mars 2025 : le sommaire

Eva et les requins

Eva André fait partie des grandes promesses de l’apnée française. Après avoir abandonné des études de commerce pour se consacrer à sa passion, elle est devenue, au fil du temps, vice-championne de France d’apnée en profondeur et détentrice du record de plongée à 90 mètres aux championnats du monde en 2024. Aujourd’hui, elle se lance un nouveau défi : approcher en apnée le requin-bouledogue, l’un des plus imposants prédateurs marins. À 28 ans, elle se sent prête. Les équipes de 13h15 le samedi l’ont suivie dans cette aventure.

Ce squale traîne une réputation inquiétante, souvent impliqué dans des incidents mortels avec des humains. Pourtant, il fait partie des espèces menacées par la pêche et la dégradation de son habitat. Pour déconstruire les idées reçues, Eva André s’apprête à plonger à Playa del Carmen, au Mexique, l’un des rares endroits où l’on peut l’observer dans son milieu naturel, afin de montrer que ce redoutable prédateur est en réalité plus fragile qu’il n’y paraît.

Le rêve de Cléo

Les équipes du magazine ont fait la rencontre de Cléo, une jeune fille de 12 ans dont la vie a basculé en 2015 après un accident de voiture. À seulement 3 ans, elle a été percutée par un véhicule et, comme sa maman, a dû être amputée d’une jambe. Un bouleversement qui a obligé toute la famille à réapprendre à vivre avec ce double handicap. Mais au-delà du combat pour remarcher avec une prothèse, Cléo a dû affronter un autre défi : le regard de ses camarades à l’école.

C’est grâce à une rencontre décisive qu’elle trouve la force de surmonter ces épreuves : Pauline Déroulède, joueuse de tennis fauteuil en lice pour les Jeux paralympiques, victime d’un accident similaire au sien. Pauline lui transmet sa passion pour le tennis, qui devient une véritable bouffée d’oxygène pour Cléo. Désormais, un nouveau rêve l’anime : devenir, elle aussi, championne de tennis fauteuil.



