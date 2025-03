Ici tout commence du 7 mars : que cachent Constance et Ferdinand ? (résumé + vidéo épisode 1127 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 7 mars 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1127 – Que cachent Ferdinand et Constance dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence » ? C’est la question que Carla se pose après les avoir surpris dans la serre hier soir…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 7 mars 2025 – résumé de l’épisode 1127

Carla a surpris une conversation intrigante entre le nouvel élève du master, Ferdinand Castelmont, et Constance. Plus tard, lorsque Bérénice lui confie que Ferdinand l’a draguée, Carla décide de lui révéler ce qu’elle a observé : Ferdinand et Constance étaient seuls dans la serre et semblaient se connaître intimement. Persuadée qu’un lien particulier unit la sœur de Bérénice au nouvel étudiant, Carla aurait-elle vu juste ?

Pour sa part, Sabri se fait une raison. Et de son côté, Zoé réserve une surprise à Solal…



Ici tout commence du 7 mars 2025 – extrait vidéo

