Plus Belle La Vie du 7 mars 2025 : la découverte capitale de Jennifer (résumé + extrait vidéo épisode 284 en avance)

Plus belle la vie du 7 mars 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 284 de PBLV – Jennifer et Barbara continuent leur enquête cet après-midi dans « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et Jennifer va faire une découverte capitale !





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 7 mars 2025 – résumé de l’épisode 284

Jennifer consulte Gabriel, qui la rassure : ce n’est qu’un simple hématome. Il cherche à comprendre ce qui s’est passé. Elle prétend être tombée en courant, mais Gabriel doute. Finalement, elle avoue être allée chez Madeleine et pense qu’elle a été assassinée. Sur place, elle a surpris quelqu’un qui l’a frappée ! Gabriel insiste pour qu’elle prévienne la police et menace d’en parler à Samuel si elle ne le fait pas. Jennifer lui rappelle qu’il l’avait virée injustement et qu’elle est revenue…

De son côté, Louis partage ses soupçons avec Barbara : elles ont peut-être croisé des cambrioleurs profitant des décès. Il confie qu’il n’aurait jamais accepté ce coaching s’il avait su les risques encourus. Inquiet, il lui demande si elles portaient des cagoules. Barbara réalise que non… L’angoisse monte. Ils décident d’aller sur place vérifier. Arrivés à l’immeuble de Madeleine, Louis repère une caméra de surveillance au-dessus d’une porte voisine. Elles ont été filmées ! Barbara remercie Louis et contacte immédiatement Jennifer.



Jennifer retrouve Barbara avec un plan audacieux : elle a subtilisé la carte de police de Samuel pour obtenir les images de la caméra du voisin. Barbara est sous le choc et hésite, mais Jennifer insiste pour agir immédiatement. Elles frappent chez le voisin, prétextant une enquête sur un cambriolage. Celui-ci leur révèle que la caméra ne filme pas, mais prend des photos enregistrées sur son téléphone. Jennifer insiste pour récupérer son téléphone quelques heures. Il est réticent mais elle menace de l’arrêter… Finalement, elles examinent les clichés et Jennifer reconnaît la veste de Lamaury ! Barbara propose d’envoyer les preuves anonymement au commissariat, mais Jennifer craint que le voisin ne les dénonce.

Plus tard, Jennifer informe Barbara de ses découvertes. Après avoir contacté la sœur de Raymond, elle a obtenu le nom de l’acheteur en viager : Lamaury ! Barbara veut immédiatement prévenir la police, mais Jennifer est sceptique. Selon elle, il faut le piéger. Son idée ? Publier une fausse annonce de viager… avec l’aide de Yolande !

Pendant ce temps, Gabriel annonce à Mirta et Robert qu’ils ont contracté une IST. Mirta accuse Robert d’infidélité, mais il jure que non. Gabriel en profite pour leur faire la morale.

À la résidence, Mirta applique son traitement, toujours en froid avec Robert. Il tente de la rassurer en expliquant qu’il est peut-être porteur sain depuis longtemps. Leur échange est interrompu par Jules, intrigué par leur conversation. Mirta évoque une simple conjonctivite, mais Robert dit la vérité. Enthousiaste, Jules veut écrire un article sur la recrudescence des IST chez les seniors, ce que Mirta refuse catégoriquement !

Au Mistral, une discussion entre Jennifer et Barbara attire l’attention de Yolande. Elle se souvient d’une histoire similaire : un certain Raymond Auclert, ancien habitant du quartier, est mort peu après avoir vendu son appartement en viager, il y a un peu plus d’un an. Il était patient de Gabriel. Intriguée, Jennifer se précipite au cabinet pour consulter son dossier, mais Gabriel la surprend. Elle l’interroge : Raymond est lui aussi décédé d’une crise cardiaque… Troublé, Gabriel admet que c’est suspect, même s’il n’avait rien remarqué à l’époque. Il tente encore de convaincre Jennifer d’alerter Samuel, mais elle refuse. Elle est déterminée à venger Madeleine.

VIDÉO Plus belle la vie du 7 mars 2025 – extrait vidéo

