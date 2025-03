Ici Tout Commence spoiler : Teyssier de retour, il découvre la vérité sur Constance et Ferdinand ! (vidéo épisode du 10 mars)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Teyssier sera de retour dans quelques jours dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Et on peut vous dire que ça va chauffer ! En cause, la rumeur qui secoue l’institut : Constance entretiendrait une relation avec Ferdinand !











L’ensemble de l’Institut est convaincu que Constance Teyssier a entretenu une liaison avec Ferdinand Castelmont. Désormais, les étudiants lui en veulent fortement, la jugeant responsable de l’admission de Ferdinand en master. Parmi eux, Tom Azem ne cache pas sa rancœur et s’en prend directement à la petite sœur de Constance, Bérénice. Il se montre particulièrement insultant envers l’infirmière, poussant Bérénice à bout… Jusqu’à ce qu’elle craque et lui assène une gifle retentissante !

De retour et témoin de la scène, Teyssier intervient immédiatement, bien décidé à obtenir des explications. Si Bérénice essaie de lui cacher la vérité, Tom lui explique que ça concerne sa femme…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1128 du 10 mars 2025, le retour mouvementé d’Emmanuel

