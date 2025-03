Ici Tout Commence spoiler : 2 personnages phares vont vivre un drame !

Publicité





Ici tout commence spoiler – Qu’est-ce qui vous attend prochainement dans la série de TF1 « Ici tout commence » ? C’est la question que beaucoup de fans se posent et on peut déjà vous dire que prochainement, deux personnages phares vont vivre un terrible drame !











Selon Lou Ladegaillerie, alias Vic Rochemont, dans une interview pour Télé Loisirs, Vic et Hortense vont devoir affronter un terrible évènement dans les prochains mois.

« Là, on va rentrer dans une grosse zone de turbulence ! On commence le tournage d’une grosse arche en février : il va se passer un gros événement dans la vie de Vic et d’Hortense. Les sœurs vont vivre un drame ensemble. Après la mort de leur père, il va s’agir d’un événement de la même envergure » a déclaré l’actrice, qui incarne le personnage de Vic dans « Ici tout commence » depuis l’été 2022.

Elle n’a pas pu en dire plus mais on a déjà hâte de découvrir ce qui va arriver à Vic et sa soeur Hortense. Ce devrait être pour mai / juin sur votre petit écran.



