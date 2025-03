C dans l’air du 3 mars 2025 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l'air du 3 mars 2025





C dans l’air du 3 mars : invités et le sommaire

⬛ PHILIPPE ÉTIENNE, ancien ambassadeur de France aux Etats-Unis. Il reviendra sur la réunion des dirigeants européens à Londres, l’impact du clash entre Zelensky et Trump, et les enjeux d’une défense européenne plus autonome face aux incertitudes américaines.

⬛ Et maintenant, Trump veut punir Zelensky…



Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est de plus en plus sous le feu des critiques de Washington. Qualifié de « dictateur » et presque expulsé de la Maison-Blanche après un échange particulièrement tendu dans le Bureau ovale, il fait face à une pression grandissante des États-Unis. L’idée qu’il puisse être contraint de quitter son poste est désormais évoquée.

Le conseiller à la sécurité nationale du président Trump, Mike Waltz, a affirmé sur CNN : « Nous avons besoin d’un dirigeant capable de négocier avec nous, mais aussi avec les Russes, afin de mettre fin à cette guerre. » Il a ajouté qu’un éventuel refus de Zelensky d’aller dans ce sens, pour des raisons personnelles ou politiques, poserait un « vrai problème ». Cette position semble faire écho aux demandes répétées du Kremlin, qui plaide pour une pression accrue sur Kiev afin d’obtenir un accord de paix.

Depuis Londres, où il a rencontré ses alliés européens, Zelensky a répliqué : « Me remplacer ne sera pas si facile. » Lors du sommet du 2 mars, une quinzaine de dirigeants européens ont réitéré leur soutien à l’Ukraine, affirmant qu’ils resteraient aux côtés de Kiev « aussi longtemps que nécessaire ». Ils espèrent également convaincre Washington avec un plan de paix. Cependant, bien que le président français Emmanuel Macron ait évoqué une trêve d’un mois, présentée comme une initiative franco-britannique, le Premier ministre britannique Keir Starmer a précisé qu’aucun accord n’avait encore été trouvé.

Face aux incertitudes américaines, l’Europe s’organise pour renforcer sa défense. L’Allemagne envisage d’investir massivement dans la sécurité et les infrastructures, tandis que le futur chancelier Friedrich Merz s’est dit ouvert à des discussions sur la protection nucléaire avec Paris et Londres. Un plan global sera présenté lors du sommet européen de jeudi. En France, l’Assemblée nationale et le Sénat débattent aujourd’hui de la situation ukrainienne, alors que l’idée d’un parapluie nucléaire européen gagne du terrain depuis qu’Emmanuel Macron s’est déclaré prêt à en discuter.

Marine Le Pen, quant à elle, a minimisé les tensions entre Washington et Kiev, estimant qu’elles étaient « normales » dans le cadre d’un processus de paix complexe. Tout en réaffirmant son attachement à la souveraineté nucléaire française, elle a souligné que les États-Unis restaient « évidemment » un allié essentiel au sein de l’OTAN. En réponse, le ministre des Armées Sébastien Lecornu a réaffirmé que la dissuasion nucléaire de la France resterait nationale, tout en admettant qu’elle comportait une « dimension européenne ».

Enfin, les tensions entre l’Europe et les États-Unis ne se limitent pas à la question ukrainienne. L’augmentation des droits de douane annoncée par Donald Trump suscite des inquiétudes, et l’ancien président François Hollande a appelé l’Europe à réagir fermement : « Nous devons lui faire mal, très mal. » Pendant ce temps, des manifestations contre la politique américaine ont éclaté à New York, Los Angeles et Boston, mais aussi à Waitsfield, où le vice-président américain passait un séjour familial.

