Star Academy : Marine pousse un coup de gueule « ça commence à être insupportable ! »

Marine, la grande gagnante de la dernière saison de la Star Academy, a poussé un coup de gueule durant le week-end sur son canal du réseau social Instagram concernant les comparaisons incessantes entre elle et Ebony. Elle avoue que la situation commence à devenir « insupportable » alors qu’elle s’entend très bien avec la jeune femme, qui était en finale contre elle.











« J’aimerais qu’on arrête cette comparaison entre Ebony et moi parce que les gens essaient de nous diviser, de toujours nous comparer, de toujours nous mettre en opposition. » a déclaré Marine.

« Mais ce que vous ne comprenez pas, c’est que déjà, de une, il n’y a aucune haine entre nous : on s’adore, on s’aime, on est comme des sœurs. Et de deux, c’est même pas comparable car on a des voix différentes et des styles différents. En fait, ça commence à être insupportable ! »

Marine souligne ainsi la relation fraternelle qui l’unit à Ebony et insiste sur le fait que leurs différences artistiques devraient être perçues comme une richesse plutôt qu’un motif de division. Son message appelle les fans et les médias à cesser ces comparaisons nuisibles et à célébrer la diversité musicale.



Rappelons que Marine et Ebony sont ensemble sur la tournée de la Star Academy, qui s’est poursuivie durant le week-end avec trois nouveaux concerts. Place désormais à une semaine en studio pour Marine, qui prépare son premier album.