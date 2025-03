Ici Tout Commence spoiler : Alice fait un aveu à Gaëtan (vidéo épisode du 11 mars)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Alice va décider de parler à Gaëtan pour lui faire un aveu la semaine prochaine dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, Alice donne rendez-vous à Gaëtan pour lui parler…











Et si Alice commence maladroitement et qu’elle fait un peu peur à Gaëtan, très vite il comprend qu’elle est entrain de lui faire une déclaration à sa façon. Gaëtan la rassure : le couple libre, ce n’est pas pour lui. Et il lui dit qu’il l’aime ! Alice est touchée et confie à Gaëtan qu’elle aussi, elle est amoureuse… Un très joli moment !

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1129 du 11 mars 2025, Alice parle à Gaëtan

