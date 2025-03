Arnaques du 8 mars : sujets et reportages du magazine de Julien Courbet ce soir sur M6

Publicité





Arnaques du 8 mars 2025 – Ce samedi soir sur M6 Julien Courbet vous propose un numéro inédit de son magazine « Arnaques ! ». Julien Courbet et ses équipes ont mené l’enquête pour déjouer les techniques et les pièges tendus par les escrocs. Quel est le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout !





A voir ou revoir dès 21h10 sur M6, ou via la fonction direct et en replay gratuit sur 6play







Publicité





Arnaques du 8 mars 2025 : sujets et reportages de ce soir

Il leur a vendu la richesse, ils sont ruinés

Ce nouvel épisode d’Arnaques ! va vous étonner avec une enquête qui a conduit les investigateurs de Julien Courbet jusqu’à l’île Maurice. C’est là qu’un des escrocs, actif pendant plusieurs années dans le Doubs, se cache. Il proposait des formations pour devenir rentier, mais aussi des biens immobiliers avec des rénovations inexistantes. Certaines victimes ont perdu jusqu’à 200 000 euros. Pour retrouver et analyser les méthodes de l’escroc, l’équipe se lance dans un road movie ponctué de révélations et de rebondissements.

Vente de voitures d’occasion : il disparaît avec la caisse

Cet homme opérait sur la Côte d’Azur à travers des dépôts-vente de voitures d’occasion. Trois garages, qui semblaient fiables, mais où les victimes ont perdu des dizaines de milliers d’euros. L’escroc vendait leurs véhicules sans leur verser l’argent. En fuite, il aurait eu des liens avec la mafia marseillaise. Une prime aurait été mise sur sa tête.



Publicité





Mariage, spectacle, loyer : le champion de l’impayé

Arnaques ! se penche sur un expert de l’impayé. Que ce soit dans sa carrière de producteur ou dans sa vie privée, accumuler des dettes semble être un mode de vie, à l’exemple des 20 000 euros laissés impayés pour la production d’un spectacle d’humoriste. Même pour son mariage, il laisse une dette de 16 500 euros. Parmi les nombreuses victimes retrouvées par les journalistes, l’une d’elles a pris l’initiative d’affronter le fautif.