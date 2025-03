Danse avec les Stars du 7 mars 2025 : pourquoi le prime 5 n’est pas diffusé ce soir sur TF1 ?

Publicité





« Danse avec les Stars », déprogrammation ce vendredi 7 mars 2025 – Ce soir à la télé, Camille Combal s’éclipse alors que TF1 ne diffusera pas la suite de la saison de « Danse avec les Stars ».





En effet, exceptionnellement ce vendredi soir, « Danse avec les Stars » cède sa place au concert des Enfoirés. Le spectacle des Restos du Coeur est retransmis ce soir.







« Danse avec les Stars », le prime 5 programmé le vendredi 14 mars

Vendredi prochain, « Danse avec les Stars » sera déjà retour avec une spéciale cinéma et séries ! Un prime en direct à l’issue duquel une troisième célébrité sera éliminée. Qui sera le prochain à quitter l’aventure après Nelson Monfort et Sophie Davant ?

Rappelons qu’il reste 10 couples en compétition : Lénie Vacher et Jordan Mouillerac, Jungeli et Inès Vandamme, Florent Manaudou et Elsa Bois, Claude Dartois et Katrina Patchett, Julie Zenatti et Adrien Caby, Adil Rami et Ana Riera, Charlotte de Turckheim et Yann-Alrick Mortreuil, Franck Leboeuf et Candice Pascal, Mayane et Christophe Licata, et Eve Gilles et Nino Musa.



Retrouvez les émissions précédentes en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.