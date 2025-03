Ici Tout Commence spoiler : Carla s'allie à... (vidéo épisode du 28 mars)

Publicité





Ici tout commence spoiler – La compétition s’annonce acharnée cette année pour les examens de fin d’année dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». En effet, cette fois être major de promo offrira la possibilité de représenter l’institut Auguste Armand au concours inter-écoles organisé dans l’école du chef Castelmont l’été prochain !











Une motivation supplémentaire pour les élèves, et ils sont plusieurs à être déterminés à finir major ! Parmi eux, Carla. Elle compte bien faire mieux que Souleymane, major de leur promo l’an dernier. Et pour y arriver, elle va se soumettre à un programme de révisions stricte, en compagne de Vic. Carla s’associe à la petite amie d’Enzo pour mettre toutes les chances de son côté. Et les deux jeunes femmes sont à fond ! Peut être même un peu trop aux yeux d’Enzo…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1142 du 28 mars 2025, Carla et Vic s’associent

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.



