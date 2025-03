C dans l’air du 26 mars 2025 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 26 mars 2025, invités et sommaire – Ce mercredi et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 17h25 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 26 mars : invités et le sommaire

⬛ DOROTHÉE SCHMID, Docteure en sciences politiques et responsable du programme Turquie/Moyen-Orient de l’Ifri.

Depuis l’arrestation du maire d’Istanbul, Ekrem İmamoglu, les autorités turques sont confrontées à un mouvement de protestation inédit. Erdogan semble n’avoir plus qu’une obsession : se maintenir au pouvoir.



⬛ Trump : « Il nous faut le Groenland »

Le 24 mars, le rédacteur en chef de The Atlantic a révélé qu’il avait, par erreur, assisté à une réunion « top secrète » sur Signal concernant les frappes américaines au Yémen, avant qu’elles ne se déroulent le 15 mars. Cette faille de sécurité a provoqué un scandale aux États-Unis, avec des appels à la démission de responsables gouvernementaux. Michael Waltz, conseiller à la sécurité nationale de Trump, aurait ajouté par erreur Jeffrey Goldberg à la discussion, où figuraient plusieurs hauts responsables du gouvernement. Le journaliste a ainsi pu accéder aux détails des frappes et à des critiques acerbes des Européens.

L’incident a choqué la classe politique américaine et européenne. Chuck Schumer a qualifié cette fuite de « stupéfiante », tandis que Pete Buttigieg a dénoncé un « échec de sécurité ». Hillary Clinton a ironisé sur l’usage de messagerie privée après ses propres polémiques. L’affaire a également suscité des réactions en Europe, où certains responsables critiquent la gestion de l’administration Trump, notamment concernant le Groenland. Enfin, les Français expatriés aux États-Unis sont inquiets de la situation.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce mercredi 26 mars 2025 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.