Plus belle la vie spoiler : Idriss choqué, il découvre ce que cache Samuel ! (27 mars 2025)

Idriss va découvrir le secret de Samuel demain dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Dans l’épisode de demain, jeudi 27 mars 2025, Idriss va comprendre que Samuel cache quelque chose et avec l’aide de Morgane, il va découvrir la vérité !











Alors qu’Idriss a découvert que Samuel est allé interrogé Vadim en prison sans lui en parler, il est déterminé à découvrir ce qu’il cache. Il demande à Morgane de l’aider à percer le secret de leur collègue ! D’abord réticente, Morgane finit par accepter…

Pendant qu’elle surveille que Samuel n’arrive pas, Idriss appelle quelqu’un pour l’aider à déverrouiller l’ordinateur de Samuel. Et bingo, il y arrive ! Il découvre un dossier dans lequel Samuel a la photo d’une femme morte exactement dans les mêmes conditions qu’Alix ! Il comprend que Samuel a menti…

