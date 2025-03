Ici Tout Commence spoiler : Zoé se vexe face à Solal qui... (vidéo épisode du 7 mars)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Entre Zoé et Solal, ça va se compliquer dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Ces deux là vont enchainer les disputes dans les prochains jours et Zoé va se vexer alors que Solal voulait juste lui faire plaisir !…











On peut dire que Solal sait comment se faire pardonner ! Conscient d’avoir un peu trop insisté avec sa copine Zoé, il lui offre un somptueux bouquet de fleurs. Depuis quelque temps, il lui reproche un emploi du temps trop chargé, regrettant de ne pas passer assez de temps avec elle. Après une franche discussion, le couple clarifie les choses, et Solal semble prêt à faire des efforts. Mais il a une idée en tête pour partager un moment unique avec Zoé : un voyage à Venise ! Une escapade romantique qui plairait à beaucoup de femmes mais Zoé se vexe : elle n’a pas l’argent et refuse qu’il l’invite ! Elle s’en va encore plus énervée qu’avant…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1127 du 7 mars 2025, Solal énerve Zoé

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.