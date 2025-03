C à vous du 6 mars 2025 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 6 mars 2025, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce jeudi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Guerre en Ukraine, allocution d’Emmanuel Macron, bouleversement de l’ordre mondial, narcotrafic : l’ancien Premier Ministre Gabriel Attal, est l’invité de C à vous

🔵 Antisémitisme à l’école : 16% des élèves ne veulent pas d’un juif pour ami. On reçoit pour en parler Iannis Roder, directeur de l’Observatoire de l’éducation à la Fondation Jean-Jaurès



🔵 🍽️ Au dîner de #CàVous : Anne-Claire Coudray pour le documentaire “Restos du cœur et enfoirés sur les terres d’Occitanie” diffusé vendredi à 23h55 sur TF1

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Charles Coulombeau, chef propriétaire du restaurant “La maison dans le parc” à Nancy (Meurthe-et-Moselle)

🔵 Dans la Suite de C à vous : Ben Mazué pour son album « Famille ». Il interprètera le titre « Cette guerre » en live; et Franck Annese pour les 10 ans du magazine Society et le lancement de la plateforme de documentaires Society+

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce jeudi 6 mars 2025 à 19h sur France 5.