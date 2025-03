La meilleure boulangerie de France du 10 mars : sans Noémie, direction Paris et petite couronne, qui remportera le duel ce soir ?

Publicité





La meilleure boulangerie de France du 10 mars 2025 – Une nouvelle semaine débute et ce soir, Bruno Cormerais, Michel Sarran et Chiara Serpaggi partent en direction de Paris et sa petite couronne dans la saison 12 inédite de « La meilleure boulangerie de France ». Qui remportera le duel ce soir ?





Une émission à voir dès 18h35 sur M6 mais aussi en replay sur M6+







Publicité





La meilleure boulangerie de France du 3 mars 2025 : récap de la semaine et programme du jour

Pour cette 9ème semaine de la saison, le jury se rend à Paris et sa petite couronne.

🔵 Cette semaine, Chiara Serpaggi remplace Noëmie Honiat, qui ne peut être présente en raison d’engagements professionnels dans son cher Aveyron. Ainsi, Chiara effectuera la tournée des boulangeries de Paris et de sa petite couronne, accompagnée de Bruno Cormerais. Par la suite, Michel Sarran les rejoindra pour lancer des défis aux boulangers.



Publicité





En fin de semaine, le jury sacrera le meilleur boulanger qui aura le privilège de représenter Paris et sa petite couronne pour peut être remporter cette saison de La meilleure boulangerie de France !

Rappel de la présentation de la nouvelle saison

Pour cette 12e saison, Bruno Cormerais et Noëmie Honiat accueillent le chef étoilé Michel Sarran. Tous les trois seront à la recherche de LA meilleure boulangerie de France. Ce nouveau trio sera bluffé par les produits boulangers présentés, mais attention, le jury exigera des artisans-boulangers des produits très créatifs aussi alléchants que succulents ! Alors, quelle boulangerie les éblouira et remportera le titre de Meilleure boulangerie de France ?