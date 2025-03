Un Si Grand Soleil spoiler : Hugo rencontre Pablo, Noura va mal (épisode du 13 mars 2025)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1597 du 13 mars 2025 – Hugo va finalement rencontrer son fils dans quelques jours dans votre feuilleton de France 3 « Un si grand soleil ». En effet, alors que Pablo refuse toujours de coopérer avec la police, Hugo va parler avec sa mère… Mais Caroline, qui n’en peut plus des multiples dérapages de son fils, annonce à Hugo qu’elle jette l’éponge !











Publicité





Cette fois, Caroline abandonne Pablo et souhaite bon courage à Hugo avant de quitter Montpellier. Hugo demande alors à Becker de pouvoir parler à son fils pour le convaincre d’avouer et que le juge soit plus clément…

Becker accepte, Hugo se retrouve face à son fils pour la première fois depuis bien longtemps… Va-t-il trouver les bons mots ?

De son côté, Noura va vraiment mal. Elle ne s’alimente plus et se retrouve même à jeter des pancakes à la poubelle ! Au lycée, elle est à bout de forces et s’endort en cours… La proviseure est alertée par Claire et appelle Stéphanie. Mais la mère de Noura se braque à cause de son passif avec Claire et refuse de les prendre au sérieux…



Publicité





A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoilers : un tireur sème la panique, les résumés jusqu’au 28 mars 2025

Pour ne rien louper des infos et replay de Un si grand soleil, rejoignez la page fans sur Facebook ici