C à vous du 10 mars 2025 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

C à vous du 10 mars 2025, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce lundi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Gaël Veyssière : menace russe en Europe, Zelensky négocie en Arabie Saoudite, le front ukrainien sous tensions

🔵 Cécile Mahuteau : procès Le Scouarnec, Cécile Mahuteau, l’une des 299 victimes, témoigne



🔵 Dans la cuisine de C à vous : Benjamin Chrétien, chef de l’hôtel-restaurant « Les Hautes Roches » à Rochecorbon

🔵 Dans la Suite de C à vous : Sofiane Zermani et Camélia Jordana pour le film « Reine mère »; et Amandine Bégot, Thomas Sotto et Alex Vizorek pour l’émission RTL Matin

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce lundi 10 mars 2025 à 19h sur France 5.