Les apprentis aventuriers du 26 mars : quelle équipe finaliste aura le plus de perles ? (résumé, spoiler + replay épisode 43)

Les apprentis aventuriers, résumé détaillé de l’épisode 42 du mardi 25 mars 2025 – C’est parti pour l’épisode 42 de la saison 8 du jeu de télé-réalité « Les apprentis aventuriers » sur W9. On retrouve les aventuriers alors que le duel entre les oranges et les gris se terminent.











Jean-Pascal galère et les gris ont déjà une belle avance. Enceinte, Delphine décide de renoncer à y aller ! Kévin et Moon remportent donc la victoire et se qualifient pour la finale.

Avec émotion, Delphine annonce à Laurent et aux autres qu’elle est enceinte ! Tout le monde félicite les oranges et ils quittent l’aventure.

Place au duel entre les roses et les violets ! C’est très serré mais c’est finalement les roses qui remportent la victoire et vont en finale ! Ça s’arrête pour les violets et Perle finit dans la douleur.



Les finalistes de la saison sont donc : Maéva et Rémy, Kévin et Moon, et Hillary et Giovanni.

SPOILER quelle équipe va gagner ?

Dès l’épisode de demain, les 3 équipes vont s’affronter sur 3 épreuves avec un maximum de perles à gagner pour la grande finale. Chaque perle compte pour la victoire !

Les apprentis aventuriers, le replay du 26 mars

Si vous avez manqué l’épisode 43 ce mercredi 26 mars 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous jeudi 27 mars à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 44.