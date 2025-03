Un Si Grand Soleil du 27 mars : Elise arrête le suspect, Noura grillée (résumé épisode 1607 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 27 mars 2025, spoiler résumé de l’épisode 1607 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton quotidien de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du jeudi 27 mars 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Marc vient parler à Elise au sujet de l’enquête sur le tireur fou. Il lui propose de s’entraider et lui parle de la photo qu’elle a du tireur. Il propose de publier la capture d’écran dans Midi Libre pour aider à l’identifier. Elise lui dit que ce n’est pas elle qui décide, il tente de la flâter et lui laisse sa carte. Thierry le voit… Au commissariat, il dit à Elise qu’ils ont l’air de bien s’entendre et lui demande si elle lui file des infos. Elise l’envoie balader. Becker les interrompt en pleine dispute. Il demande à Thierry d’arrêter de l’embêter, sinon il aura à faire à lui !

Charlotte et Soan arrive au lycée, il y a de nombreux policiers pour assurer leur sécurité. Charlotte retrouve Achille, ils trouvent ça flippant… Achille tente de rassurer Charlotte, ils ne sont pas la cible. Pablo rigole en disant que les flics sont là pour lui.



Eve vient parler à Claire, elle lui demande des nouvelles de Noura. Claire lui dit que l’entrevue avec sa mère n’a rien donné. Mais Eve la trouve toujours fatiguée et elle s’est pris la tête avec un prof. Eve pense qu’elle est en danger et s’inquiète, tout comme Claire. Claire décide de surveiller Noura et elle la voit jeter sa seringue dans une poubelle… Elle la récupère.

Elise a reçu une réponse de l’armée, elle a des infos au sujet du suspect. Pendant ce temps là à l’aquarium, le collègue de Dimitri parle du tireur. Dimitri est tendu et l’envoie balader. Claire l’appelle, elle lui parle de Noura qu’elle a surpris entrain de s’injecter un anti-diabétique. Il y a un effet de mode, des gamines l’utilisent pour perdre du poids rapidement. Elle demande à Dimitri d’utiliser ses talents de détective pour découvrir comment elle se les procure.

Elodie se plaint d’Elise auprès de Ludo, qui la défend. Elodie ne sait pas si elle a envie de supporter ça longtemps. Et elle pense toujours que le boulot n’est peut être pas leur problème… Ludo pense qu’elles traversent juste une crise de couple.

Thierry retrouve Suzanne, son restaurant est vide à cause du tireur. Elle s’inquiète et a peur de devoir fermer comme ses parents. Thierry lui dit que ses collègues ont une piste sérieuse. Pendant ce temps là, Elise et Alex enchainent les appels et Elise finit enfin par trouver quelqu’un qui connait le suspect ! Il lui a donné l’adresse de l’endroit où il est, ils foncent !

Dimitri suit Noura, qui entre chez un coach en nutrition, Régis Biron. Dimitri raconte tout à Claire, elle est ressortie avec une ordonnance et a filé à la pharmacie ensuite. Claire pense qu’il a du voler des ordonnances ou faire des faux. Elle a une idée pour que ça s’arrête.

Elise et Alex sont sur les lieux. Ils retrouvent ses affaires et Elise finit par l’arrêter alors qu’il visait Alex !