« Pablo Mira dit des choses contre de l’argent » : le spectacle ce soir sur TMC (26 mars 2025)

« Pablo Mira dit des choses contre de l’argent », c’est le spectacle rediffusé ce mercredi 26 mars 2025 sur TMC. Découvrez le chroniqueur emblématique de « Quotidien » dans un spectacle drôle et piquant.





« Pablo Mira dit des choses contre de l’argent », présentation

Le saviez-vous ? Selon ses propres dires, Pablo Mira est « très beau ». Mais au-delà de cette activité de mannequinat involontaire, il co-fonde en 2012 le site satirique LeGorafi.fr, où il rédige près de 600 articles parodiques (pas forcément les meilleurs, d’après ses collègues).

En 2016, il devient chroniqueur sur France Inter dans « Si tu écoutes, j’annule tout », puis dans « Par Jupiter ! », où il incarne un éditorialiste d’une assurance… discutable. En septembre 2018, il rejoint « Quotidien », mettant sa santé mentale à rude épreuve avec une revue de presse des haters chaque jeudi, puis une seconde chronique dès 2019. La même année, il lance le format « En deux-deux », où il tente de résumer un fait d’actualité ou une œuvre pop culture à une vitesse frôlant l’arrêt cardiaque.



Depuis, il fait des blagues là où l’argent l’appelle et se définit lui-même comme un « anthropologue de la connerie ». Passionné de flamenco et de polenta aux cèpes, il vous invite à découvrir son spectacle, où il incarne un winner misérable dont la devise est : « Mon opinion, votre vérité ». Vous adorerez le détester… ou détesterez l’adorer. À vous de voir !

Vidéo

En attendant ce soir, voici un aperçu de ce qui vous attend.

Pablo Mira s'assure que chacun en ait pour son argent… surtout ceux du premier rang 👀💰 𝙋𝙖𝙗𝙡𝙤 𝙈𝙞𝙧𝙖 𝙙𝙞𝙩 𝙙𝙚𝙨 𝙘𝙝𝙤𝙨𝙚𝙨 𝙘𝙤𝙣𝙩𝙧𝙚 𝙙𝙚 𝙡’𝙖𝙧𝙜𝙚𝙣𝙩 : c'est demain sur TMC et TF1+ ! pic.twitter.com/R8FqIlfxDT — TMC (@TMCtv) March 25, 2025

