Plus Belle La Vie spoilers : Thomas face à un drame, une disparition, les résumés jusqu’au 21 mars 2025

Plus belle la vie spoilers : les résumés en avance jusqu’au 21 mars 2025 – Que va-t-il se passer au milieu du mois dans votre série marseillaise de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, alors c’est le moment. Stars Actu vous dévoile les nouveaux résumés spoilers de « Plus belle la vie, encore plus belle » pour la semaine du lundi 17 au vendredi 21 mars 2025.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Dans deux semaines, on peut vous dire qu’Idriss va venir en aide à Luna au Pavillon des Fleurs tandis que Thomas et Gabriel repartent en guerre. Au commissariat, Nisma vient signer une disparition inquiétante à Samuel. Et Barbara et Jennifer poursuivent leur enquête…

Quant à Thomas, il doit faire face à une catastrophe…



Plus belle la vie spoilers : les résumés de la semaine du 27 au 21 mars 2025

Lundi 17 mars 2025, épisode 290 : Barbara et Jennifer ont mis en danger leur complice, dont la santé décline. Au Pavillon des fleurs, Idriss est déterminé à venir en aide à Luna. Nisma, quant à elle, décide de jouer la carte de l’honnêteté avec Vadim.

Mardi 18 mars 2025, épisode 291 : Les filles sont sur une nouvelle piste qu’elles doivent creuser de toute urgence. Le divorce de Thomas et Riva est au point mort et leurs avocats s’impatientent. De son côté, Patrick doit garder un secret qui commence à lui peser.

Mercredi 19 mars 2025, épisode 292 : Poursuivant leur enquête, Jennifer et Barbara font des découvertes très inquiétantes. Au Pavillon des fleurs, Luna constate qu’Idriss n’est pas près de lâcher l’affaire. De son côté, Vadim reçoit une étrange proposition.

Jeudi 20 mars 2025, épisode 293 : Un grand danger survient à l’appartement de Barbara. Au grand regret de leurs avocats, Thomas et Riva se déclarent à nouveau la guerre. Pendant ce temps, Nisma est sans nouvelle de sa protégée et commence à s’inquiéter.

Vendredi 21 mars 2025, épisode 294 : Samuel est inquiet quand Nisma vient signaler une disparition au commissariat. Riva, quant à lui, révèle à Jennifer et Barbara un étrange syndrome, responsable des cœurs brisés. En plein service, Thomas doit partir en urgence pour affronter une catastrophe.

