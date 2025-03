Plus belle la vie spoiler : Léa face à une terrible nouvelle !... (10 mars 2025)

Publicité





Léa va devoir faire face à une terrible nouvelle lundi dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, dans le prochain épisode du lundi 10 mars 2025, elle va surprendre une conversation entre Gabriel et Charles, le beau-père de Samuel qui est neurochirurgien…











Ce dernier donne un verdict sans appel à Gabriel : Léa est condamnée ! Elle entend tout, elle est anéantie !

Dans le même temps, Samuel découvre que Jennifer et Barbara ont enquêté en douce sur la mort de Madeleine… Elles n’ont pas rendu son téléphone au voisin, qui vient se plaindre au commissariat… Et les deux jeunes femmes montent un plan avec Yolande pour piéger Lamaury.

