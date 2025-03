Rugby Tournoi des Six Nations : suivre Angleterre / Italie en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Publicité





Rugby – Tournoi des Six Nations suivre Angleterre / Italie, live et streaming. Suite et fin de la 4ème journée du tournoi des Six Nations cet après-midi. Après la large victoire du XV de France face à l’Irlande et celle de l’Ecosse face au Pays de Galles, l’Angleterre affronte l’Italie.





Une rencontre à suivre en direct sur France 2 à partir de 15h50 ce dimanche 9 mars 2025. Coup d’envoi à 16h.







Aujourd’hui, à 17h00, l’Angleterre affrontera l’Italie à Twickenham lors de la quatrième journée du Tournoi des Six Nations 2025. Ce match est l’occasion pour le XV de la Rose de démontrer une attaque plus convaincante, après des victoires serrées contre la France et l’Écosse.

Jamie George célébrera sa 100ᵉ sélection en tant que talonneur titulaire. L’Italie, après une lourde défaite face à la France, a apporté six changements à son XV de départ et cherchera à rebondir.



Les compositions des équipes

Le XV de départ de l’Angleterre : 15. Daly ; 14. Freeman, 13. Lawrence, 12. Dingwall, 11. Sleightholme ; 10. F. Smith, 9. Mitchell ; 7. Earl, 8. T. Willis, 6. T. Curry ; 5. Chessum, 4. Itoje (cap.) ; 3. Stuart, 2. George, 1. Genge.

Remplaçants : 16. Cowan-Dickie, 17. Baxter, 18. Heyes, 19. Hill, 20. Cunningham-South, 21. B. Curry, 22. van Poortvliet, 23. M.Smith

Le XV de départ de l’Italie : 15. Capuozzo ; 14. Ioane, 13. Brex, 12. Menoncello, 11. Gallagher ; 10. P. Garbisi, 9. Varney ; 7. Lamaro (cap.), 8. Vintcent, 6. Negri ; 5. Ruzza, 4. N. Cannone ; 3. Riccioni, 2. Nicotera, 1. Fischetti.

Remplaçants : 16. Lucchesi, 17. Spagnolo, 18. Ferrari, 19. Favretto, 20. Zuliani, 21. L. Cannone, 22. Page-Relo, 23. Allan.

Angleterre / Italie en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur France 2 dès 15h50. Streaming et live sur france.tv.

Pour le score en temps réel, rendez-vous sur le site officiel du Tournoi des Six Nations.

Angleterre / Italie, un match de rugby évènement à suivre cet après-midi sur France 2.