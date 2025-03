Publicité





66 minutes du 9 mars 2025, sommaire et reportages





66 minutes du 2 mars 2025, sommaire

A 17h15 dans 66 minutes

🔵 Ils luttent contre les tremblements

Se servir un verre d’eau, écrire, boutonner sa chemise… Autant de gestes du quotidien qui deviennent un défi pour 300 000 Français atteints de « tremblement essentiel ». Souvent confondue avec la maladie de Parkinson, cette affection neurologique méconnue touche une personne sur deux cents en France, parmi lesquelles la chanteuse Clara Luciani. Dans certains cas, elle peut être très handicapante, comme pour Sylvie, 60 ans, contrainte d’abandonner son métier de coiffeuse. Seule une opération cérébrale délicate peut atténuer les symptômes. Déterminée à retrouver une vie normale, Sylvie a choisi de se faire opérer. Nous avons suivi son combat.



🔵 L’avocat en camping-car

Ralph Blindauer a fait de la lutte contre les employeurs indélicats sa spécialité. Défenseur des salariés face aux licenciements abusifs et aux fermetures d’usines irrégulières, il s’est imposé dans des affaires impliquant des géants comme Orange ou McDonald’s. Surnommé « l’avocat en camping-car », il a décidé de changer de mode de vie : son véhicule est devenu à la fois son cabinet et son domicile. Toujours en mouvement, il sillonne la France pour mener ses batailles au plus près des travailleurs. Portrait d’un avocat hors du commun.

🔵 Caméras embarquées : la preuve par l’image

Les dashcams ont le vent en poupe ! Aujourd’hui, 700 000 automobilistes français se sont équipés de ces caméras embarquées fixées sur le pare-brise. Très répandues en Russie, en Europe de l’Est, aux États-Unis ou encore en Inde, elles s’avèrent précieuses en cas d’accident, apportant des preuves aux assurances et pouvant même être reconnues par la justice lors de procès. Ce marché en plein essor bénéficie autant aux fabricants qu’aux garagistes spécialisés. Enquête sur ce phénomène qui révolutionne la sécurité routière.

🔵 Marseille, la ville des marchés

Marseille vibre au rythme de ses marchés, une trentaine animant la ville chaque jour. Des modestes étals de quartier au vaste marché de l’avenue du Prado, en passant par le célèbre marché du Vieux-Port où les pêcheurs vendent leur prise dès leur retour à quai, ou encore celui des producteurs de la Plaine, ces lieux regorgent de vie. Ici, convivialité et bonnes affaires vont de pair : fruits, légumes, poissons, vêtements et gadgets attirent une clientèle en quête de qualité à prix abordables. Plongée au cœur de ces marchés qui font battre le pouls de la cité phocéenne.

A 18h40 dans 66 minutes Grand Format

🔵 Dakar, bouillonnante et attractive

Dakar s’impose aujourd’hui comme l’une des capitales les plus dynamiques d’Afrique. Bordée par l’océan Atlantique, la métropole sénégalaise de 4 millions d’habitants est en perpétuelle effervescence, portée par une croissance économique sans précédent. Ville bouillonnante, elle rayonne aussi bien sur le plan culturel que gastronomique. Ces derniers mois, des chefs étoilés s’y installent pour proposer une cuisine raffinée aux saveurs africaines. Véritable terre d’opportunités, Dakar attire plus de 20 000 Français venus s’établir au cœur du pays de la Teranga. Plongée au cœur de l’une des villes les plus attractives du continent.

