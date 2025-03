Plus Belle La Vie spoilers : Babeth de retour, Djawad sur le départ, les résumés jusqu’au 28 mars 2025

Publicité





Plus belle la vie spoilers : les résumés en avance jusqu’au 28 mars 2025 – Qu’est-ce qui vous attend à la fin du mois dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, alors c’est le moment. Stars Actu vous dévoile les nouveaux résumés spoilers de « Plus belle la vie, encore plus belle » pour la semaine du lundi 24 au vendredi 28 mars 2025.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Dans deux semaines, on peut vous dire que Babeth Nebout fait son grand retour après plusieurs mois de voyage humanitaire. Elle va découvrir le cancer de sa fille, Léa.

Gabriel et Thomas sont toujours en guerre tandis que Louis est sur le départ. Va-t-il quitter le Mistral ? De son côté, Djawad quitte déjà le bar du Mistral. Une jeune serveuse prend sa place.



Plus belle la vie spoilers : les résumés de la semaine du 24 au 28 mars 2025

Lundi 24 mars 2025, épisode 295 : Une terrible nouvelle bouleverse la résidence Massalia. Après plusieurs mois d’absence, le retour de Babeth est loin de se passer comme prévu. Au Mistral, les coups bas s’enchaînent. Entre Thomas et Riva, la guerre continue !

Mardi 25 mars 2025, épisode 296 : Dans une enquête délicate, l’arrestation d’un suspect semble orienter les policiers dans la bonne direction. Une étrange demande de Babeth plonge les Nebout – Boher dans une profonde réflexion. De son côté, Louis se confie à Djawad sur la décision radicale qu’il s’apprête à prendre.

Mercredi 26 mars 2025, épisode 297 : Samuel est en proie au doute sur la culpabilité d’un suspect. Dans la famille Nebout – Boher, on célèbre le retour de Babeth. Concernant le divorce de Thomas et Riva, la balle change encore de camp et leurs avocats respectifs se promettent de ne pas en rester là.

Jeudi 27 mars 2025, épisode 298 : Samuel mène son enquête en solitaire, malgré la suspicion d’Idriss. Au cabinet médical, Léa, Boher et Babeth redoutent les premiers résultats du professeur Carteron. Barbara se confie à Jennifer. Il se pourrait bien que pour une fois, les étoiles s’alignent pour son rendez-vous.

Vendredi 28 mars 2025, épisode 299 : Avec la complicité de Morgane, Idriss décide à son tour de partir mener une enquête solitaire. En même temps engagée sur une autre affaire, Morgane interroge Louis sur son irrespect du couvre-feu. Au Mistral, Djawad laisse sa place à une jeune serveuse.

