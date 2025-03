Tout pour la lumière : TF1 dévoile le casting et la présentation de sa nouvelle série quotidienne

Publicité





Dans quelques mois, TF1 lancera sa toute nouvelle série quotidienne « Tout pour la lumière ». Après « Ici tout commence », « Demain nous appartient » et « Plus belle la vie, encore plus belle », la chaîne débute aujourd’hui le tournage de sa quatrième série quotidienne.





Cette série, fruit d’une collaboration inédite entre TF1 et Netflix, est un feuilleton quotidien qui plongera les téléspectateurs dans l’univers de la musique et de la danse, tout en explorant les dynamiques familiales.







Le tournage se déroule dans la ville de la Ciotat et dans les studios de la Belle de Mai à Marseille (les studios de « Plus belle la vie »).



Le synopsis de la série « Tout pour la lumière »

Victoria est appelée d’urgence au chevet de sa mère Florence, directrice du Studio Lumière, un centre réputé de chant et de danse, basé à La Ciotat. Après avoir connu la gloire à 20 ans avec un tube, Victoria a choisi de tout quitter : sa famille, son passé et sa carrière de chanteuse, dans des conditions mystérieuses.

De retour dans la ville où elle a grandi, accompagnée de son mari Max et de sa fille adolescente Baya, elle doit affronter des souvenirs douloureux. Mais des jeunes talents, prêts à tout donner pour réussir, vont la convaincre de rester.

Entre secrets de famille et tensions toujours vives, Victoria va renouer avec ses racines et sa passion pour la musique. Au point de reprendre sa carrière ?

Le casting

Parmi le casting, des habitués de séries télés : Joy Esther (Nos chers voisins), Prudence Leroy (Plus belle la vie), Aurélien Wiik (Munch), ou encore Marie Fevre-Scheuermann (Un si grand soleil).

L’équipe du Studio Lumière

Joy Esther

Isabel Otero

Gilles Cohen

Lannick Gautry

Maud Jurez

Prudence Leroy

Ilan Evans

Aurélien Wiik

Louis Duneton

Les jeunes talents

Louve Le Coadou

Clément Massy

Marco Bouttin

Charlie Loiselier

Marie Fèvre-Scheuermann

Marie Alexandre

Yara Charry

Flore Bonaventura

Abdellah Boujalal

Gwendal Marimoutou

Alex Doux

Vike

Amaya Carreté

Loris Triolo

Et aussi

Michaël Cohen

Jordi Le Bolloc’h