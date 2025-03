Plus Belle La Vie du 3 mars 2025 : Kassian enfin arrêté (résumé + extrait vidéo épisode 280 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 3 mars 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 280 de PBLV





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 3 mars 2025 – résumé de l’épisode 280

Jean-Paul retrouve Samuel sur les terrains de Kassian où ils découvrent un corps. Il ne s’agit pas de Charlotte Dubois, mais le corps, enterré depuis environ quinze jours, pourrait être celui d’Elsa Morel. Jean-Paul insiste pour confirmer l’identité.

Pendant ce temps là, Léa prépare du pain perdu pour le goûter, et Lucie lui propose son aide tout en soulignant qu’elle fait beaucoup en ce moment. Elle trouve que la charge mentale de Léa est trop lourde et remarque qu’elle semble épuisée. Finalement, Lucie lui confie qu’elle l’aime et la considère comme sa maman. Léa, émue, lui répond qu’elle l’aime beaucoup aussi et la prend dans ses bras.



Au commissariat, Ariane, paniquée pour Charlotte, envoie balader Idriss. Patrick les rejoint, annonçant qu’ils ont retrouvé cinq cadavres, dont Elsa Morel. Sur place, Samuel et Jean-Paul se préoccupent de Charlotte. Patrick demande à Ariane et Idriss de contacter la mère de Kassian.

Pendant ce temps, Kassian continue de parler avec Charlotte, cette dernière lui racontant de vieilles histoires de crimes pour gagner du temps. Il tient un couteau à la main… Au commissariat, Ariane et Idriss interrogent la mère de Kassian en lui montrant des photos des victimes retrouvées sur le terrain de Darius. Ariane, furieuse, lui ordonne de se réveiller et de parler. Idriss lui explique qu’ils ont besoin de son aide pour retrouver Charlotte vivante. Elle affirme ne pas connaître ces terrains, mais reconnaît le nom de Fontanieu, un personnage récurrent dans ses jeux. Jean-Paul et Samuel se précipitent alors vers Fontanieu avec leurs hommes.

Pendant ce temps, Darius annonce à Charlotte qu’il est temps et qu’elle ne souffrira pas. Elle lui demande des informations sur Sarah Baumaire avant qu’il ne l’endorme. Elle reste consciente alors qu’il prépare la scène de crime à l’extérieur. Elle lui demande de ne pas l’endormir. Il brandit le couteau et s’apprête à la tuer, Charlotte, terrifiée, pleure. Il lui ordonne de fermer les yeux, mais la police arrive à ce moment-là. Boher parvient à l’arrêter juste à temps.

VIDÉO Plus belle la vie du 3 mars 2025 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+

Pour ne rien louper des infos et replay de Plus belle la vie, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Plus belle la vie, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1.