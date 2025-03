Chantal Ladesou victime d’une agression, elle se confie dans « Bonjour » (VIDÉO)

Publicité





Alors qu’elle sera ce soir dans « Le fil d’Ariane », Chantal Ladesou était invitée de Bruce Toussaint ce lundi matin dans « Bonjour ! La matinale » sur TF1. L’occasion pour elle de se confier sur la série, mais également sur sa vie personnelle. Elle a alors fait une surprenante confidence sur une agression subie quand elle était plus jeune et qu’elle faisait du stop !





« Je faisais beaucoup de stop sans le dire à mes parents mais c’est très dangereux » a-t-elle expliqué.







« Une fois il m’est arrivé quelque chose de pas marrant. Un monsieur avec une camionnette de fruits et légumes, d’un seul coup il est sorti de l’autoroute et il m’a emmenée dans la campagne et il m’a sautée dessus ! Je me suis sauvée, j’ai marché marché, j’ai pris des risques »

Bruce Toussaint et les chroniqueurs étaient sous le choc, même si Chantal a assuré que ça s’était bien terminé : « je n’ai rien eu ».



Une interview à découvrir en vidéo sur TF1+.