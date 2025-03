« Un philtre d’amour mortel » et « Chirurgie mortelle : l’histoire vraie de Martin MacNeill » : vos téléfilms ce 11 mars sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Un philtre d’amour mortel » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mardi 11 mars 2025 – C’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend ce mardi après-midi sur TF1. Et aujourd’hui, il s’intitule « Un philtre d’amour mortel ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







« Un philtre d’amour mortel » : l’histoire, le casting

Nicole et Jim traversent une période difficile. Lui, qui écrit, peine à retrouver l’inspiration, tandis qu’elle, enceinte, doute de l’amour de son mari. Une « amie » leur vient en aide en les orientant vers une magicienne et sa potion énigmatique, mais les événements prennent une tournure inattendue.



Avec : Brooke Burfitt (Nicole), Braxton Angle (Jim)

Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion « Chirurgie mortelle : l’histoire vraie de Martin MacNeill ».

« Chirurgie mortelle : l’histoire vraie de Martin MacNeill » : l’histoire et le casting

Ce film est basé sur l’histoire réelle de Martin MacNeill et de sa famille. Résident de l’Utah avec son épouse Michele et leurs cinq enfants, dont quatre filles adoptées, Martin MacNeill était un homme respecté, médecin de renom dans la ville. En 2007, la mort brutale de son épouse, dans des circonstances mystérieuses après un lifting, bouleverse leur vie. Peu après, MacNeill introduit dans la maison une femme nommée Gypsy, qu’il présente comme une nourrice. Il faudra plusieurs années à Alexis MacNeill, sa fille, pour dévoiler l’ampleur des mensonges sur lesquels son père avait bâti sa vie et parvenir à le faire condamner pour le meurtre de sa mère.

Avec : Tom Everett Scott (Martin MacNeill), Anwen O’Driscoll (Alexis), Nicola Correia-Damude (Gypsy), Charisma Carpenter (Michele MacNeill)