« Un tueur parmi nous : l’histoire vraie de Ruth Finley » : votre téléfilm inédit ce 3 mars sur TF1 (histoire, interprètes)

« Un tueur parmi nous : l’histoire vraie de Ruth Finley » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce lundi 3 mars 2025 – C’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend ce lundi après-midi sur TF1. Et aujourd’hui, il s’intitule « Un tueur parmi nous : l’histoire vraie de Ruth Finley ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1







« Un tueur parmi nous : l’histoire vraie de Ruth Finley » : l’histoire, le casting

Ruth Finley mène une vie paisible aux côtés de son mari jusqu’au jour où celui-ci survit de justesse à une crise cardiaque. Peu après, Ruth devient la cible d’un mystérieux harceleur qui la submerge d’appels et de lettres menaçantes, l’agresse en pleine rue et va jusqu’à l’enlever. Parvenant à s’échapper, elle alerte la police, qui soupçonne d’abord le tristement célèbre BTK, l’étrangleur qui sème la terreur à Wichita depuis plusieurs mois.



Avec : Teri Hatcher (Ruth Finley), Tahmoh Penikett (Ed Finley), Eduard Witzke (Le lieutenant Drowatzky), Eric Breker (Le capitaine Price)

Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion « Une rose pour sa tombe : l’histoire vraie de Cynthia Baumgartner ».

« Une rose pour sa tombe : l’histoire vraie de Cynthia Baumgartner » : l’histoire et le casting

Veuve et mère célibataire, Cindy pense avoir trouvé l’amour lorsqu’elle rencontre Randy, un quadragénaire également veuf. Séduit dès leur première rencontre, il lui offre une romance digne d’un conte de fées, et quelques mois plus tard, ils se marient. Pourtant, Lori, la meilleure amie de Cindy, ne peut s’empêcher d’éprouver une certaine inquiétude. Ses craintes se confirment après le mariage : Randy change radicalement, devenant autoritaire et violent. Malgré les avertissements de Lori, Cindy refuse de voir la vérité. Quelques semaines plus tard, elle trouve la mort dans ce qui est présenté comme un accident lors d’une sortie en bateau avec Randy. Persuadée qu’il est responsable, Lori découvre que son ex-femme est elle aussi décédée dans des circonstances troublantes. Déterminée à le faire condamner, elle se lance alors dans une quête de témoignages pour prouver sa culpabilité.

Avec : Christell Stause (Lori), Colin Egglesfield (Randy Roth), Laura Ramsey (Cindy), Gavin Borders (Tyson)