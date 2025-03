Plus belle la vie spoiler : Jean-Paul fait un choix important ! (4 mars 2025)

Publicité





Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Alors que Darius Kassian a enfin être arrêté et que Charlotte est sauvée, on peut déjà vous dire que dans l’épisode du mardi 4 mars, Jean-Paul Boher va faire un choix crucial.











Publicité





En effet, alors que Léa va lui révéler la vérité sur son traitement qui n’a pas fonctionné, Jean-Paul va annoncer à Patrick qu’il a décidé de prendre un congé de 3 mois pour se concentrer sur Léa et leur famille !

Alors que Léa va devoir arrêter de travailler pour se concentrer sur son traitement, Jean-Paul veut être présent et la décharger. Avant de quitter le commissariat, il affronte une dernière fois Darius Kassian et lui annonce qu’il a gagné la partie !

Pendant ce temps là au Mstral, Madeleine consulte Gabriel Riva. Et pour cause, elle a une maladie cardiaque et Gabriel lui fait tester un patch expérimental.



Publicité





A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : Thomas face à un drame, une disparition, les résumés jusqu’au 21 mars 2025