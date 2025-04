« Casey & Vicky White : les amants fugitifs » : votre téléfilm ce 2 avril sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Casey & Vicky White : les amants fugitifs » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mercredi 2 avril 2025





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







« Casey & Vicky White : les amants fugitifs » : l’histoire, le casting

Vicky White, directrice adjointe de la prison de Lauderdale, vit son célibat avec regret. À l’approche de la retraite, elle rêve encore de rencontrer l’amour. Un jour, Casey Cole White, accusé de tentative de meurtre, intègre l’établissement et cherche à la charmer.

Avec : Nicholle Tom (Vicky White), Adam Mayfield (Casey), Lauren LaStrada (Toni), Markell Williams (Arnie)



Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion « Peggy Sue Thomas, la scandaleuse ».

« Peggy Sue Thomas, la scandaleuse » : l’histoire et le casting

Lors d’une cérémonie en hommage à un ami sur l’île de Whidbey, Peggy retrouve Jim, un homme qui la fascine depuis longtemps. Informaticien à succès, il a fait fortune grâce à un logiciel et mène une vie bien établie en Floride avec sa femme. Pourtant, son amour pour Peggy le pousse à tout quitter pour s’installer avec elle à Las Vegas.

Pendant ce temps, Brenna, la meilleure amie de Peggy, peine à payer le loyer de la maison qu’elle loue à cette dernière. Propriétaire d’un petit salon de coiffure à Whidbey Island, elle traverse également une période difficile sur le plan personnel, son mari Russel entretenant une liaison avec une autre femme.

À Las Vegas, Peggy et Jim se laissent emporter par une vie de luxe et de plaisirs, mais très vite, leurs finances commencent à s’épuiser.

Avec : Tahmoh Penikett (Jim Huden), Diane Neal (Peggy Sue Thomas), Tamara Tunie (La détective Williams), April Telek (Janice)