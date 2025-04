Plus belle la vie spoiler : Samuel a un électrochoc, Jennifer bouleversée (3 avril 2025)

Publicité





Samuel va avoir un électrochoc demain dans feuilleton quotidien de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, dans l’épisode du jeudi 3 avril 2025, alors que Samuel est très tendu à l’idée que son beau-père puisse être coupable des meurtres de Fanny et Alix, il va envoyer sévèrement balader Jennifer…











Et alors qu’il retrouve sa mère au Mistral, Véronique lui parle de sa dernière dispute avec Charles, qui lui a valu une bague à 3.000 euros ! Il lui a offert il y a deux semaines, ça coïncide donc avec le retrait fait le soir du meurtre d’Alix.

Samuel est rassuré jusqu’à ce qu’il rentre et retrouve Jennifer bouleversée… En rangeant, elle a retrouvé une photo de lui avec son ex. Samuel lui parle de Fanny et lui explique qu’elle est morte. Quand Jennifer demande si c’est Charles qui a pris la photo, Samuel tilte !

Il rejoint Idriss et lui explique que Charles tient toujours à faire des photos, à avoir des souvenirs. S’il est le meurtrier, il a forcément gardé une sorte de trophée ! Ils vont donc aller fouiller à la recherche d’une preuve…



