Ça commence aujourd’hui du 2 avril 2025 : sommaire et extrait vidéo

Publicité





Ça commence aujourd’hui du 2 avril 2025, le sommaire – Ce mardi et comme chaque après-midi sur France 2, Faustine Bollaert vous propose deux nouveaux numéros du magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, le numéro inédit a pour thème « Acheter, acheter, acheter… jusqu’à la folie ! ».





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





Ça commence aujourd’hui du 2 avril 2025 à 13h55 « Acheter, acheter, acheter… jusqu’à la folie ! » (inédit)

Depuis des années, Mathilde et son compagnon Allan accumulent les dettes. Pour combler un manque, elle se laisse emporter par des achats compulsifs, une addiction dont elle peine à se libérer. Son témoignage est à découvrir cet après-midi sur France 2.

Et à 15h05 : « Perdre un bébé à la naissance et trouver la force de se reconstruire » (rediffusion)

Aujourd’hui, Faustine Bollaert reçoit Samantha, Isabelle, ainsi qu’Hélène et Aurélien, qui ont tous vécu la perte de leur enfant pendant la grossesse ou à l’accouchement. Accompagnée d’une gynécologue-obstétricienne et d’une psychopraticienne, elle leur donne la parole pour partager leur histoire avec émotion et transmettre un message d’espoir à celles et ceux confrontés à ce drame.



Publicité





Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 2 avril 2025

Depuis plusieurs années, Mathilde et son conjoint Allan vivent à crédit. Avec ses frénésies d'achats, Mathilde tente de combler un vide. Une addiction à l'achat dont elle peine à se sortir.

À 13h50 dans #CCA. pic.twitter.com/2yed2ZjI9L — Ça commence aujourd’hui (@CaCommenceAuj) April 2, 2025

Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

Retrouvez Faustine et ses invités ce mardi après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.