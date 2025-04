Ici tout commence du 14 avril : Hortense abattue et sous le choc (résumé + vidéo épisode 1153 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 14 avril 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1153 – Hortense est abattue et toujours sous le choc ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Elle ne se remet pas de sa dispute avec Vic et se confie à Mehdi…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





Ici tout commence du 14 avril 2025 – résumé de l’épisode 1153

Hortense n’arrive pas à chasser de son esprit sa violente dispute avec Vic. Elle est toujours choquée par la gifle que Vic lui a donnée mais elle culpabilise aussi pour les paroles blessantes qu’elle a prononcées. Bien que leur relation ait toujours été conflictuelle, elles avaient récemment retrouvé une certaine complicité. Hortense a désormais le sentiment d’avoir tout détruit. Heureusement, elle peut compter sur le soutien de son mari. Medhi l’encourage à parler à Vic afin d’apaiser les tensions et de clarifier les choses.

Mais en cuisine, Vic reste complètement fermée pour le premier cours de Doria, la cheffe naturopathe. Au café, Lionel multiplie les maladresses. Pendant ce temps, Teyssier impressionne tout le monde…



Publicité





A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoilers : Teyssier ouvre les yeux de Vic, les résumés jusqu’au 2 mai 2025

Ici tout commence du 14 avril 2025 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.