Plus Belle La Vie du 14 avril 2025 : Léa toujours inconsciente, Samuel au fond du trou (résumé + extrait vidéo épisode 310 en avance)

Plus belle la vie du 14 avril 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 310 de PBLV – Samuel est au fond du trou cet après-midi dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Il peine à se remettre du séïsme qu’il vient de vivre et il culpabilise…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 14 avril 2025 – résumé de l’épisode 310

Samuel est avec Patrick. Il réalise que sa mère savait tout depuis le début, et il se reproche de n’avoir rien vu venir. Patrick tente de le rassurer : ce n’est pas sa faute. Il lui demande alors ce qu’il fait au commissariat. Samuel lui confie qu’il devient fou à rester chez lui. C’est une véritable déflagration. Il ne dort presque plus. Patrick lui conseille vivement de prendre du recul et d’arrêter de travailler. Samuel s’excuse aussi pour sa fille, il regrette de ne pas avoir parlé plus tôt. Mais Patrick lui répond que, malgré tout, l’opération restait leur seul espoir.

La procureure fait alors son entrée. Elle présente ses condoléances à Samuel avant de s’enquérir de l’état de Léa auprès de Patrick. Il lui répond qu’elle est toujours inconsciente. La procureure explique qu’elle est venue faire une annonce importante à toute l’équipe.



Pendant ce temps, Gabriel retrouve Jean-Paul pour prendre des nouvelles. Léa ne s’est toujours pas réveillée. Jean-Paul lui demande si elle est dans le coma, mais Gabriel précise qu’elle est en état de conscience minimale. Il est incapable de se prononcer sur la suite. Gabriel lui demande s’il a perçu le moindre mouvement, la moindre réaction. Jean-Paul répond que non. Gabriel tente de le rassurer : après une telle opération, il est normal que son corps ait besoin de temps. Comme Babeth, il l’encourage à continuer de lui parler. Gabriel, de son côté, murmure à Léa de ne rien lâcher.

Plus tard, la procureure réunit l’équipe du commissariat. Elle annonce la clôture de l’enquête sur le meurtre d’Alice Menton. Elle exprime son mécontentement : l’affaire a tourné au fiasco, et l’enquête a été mise en péril en dehors de tout cadre légal, notamment par Idriss et Samuel. Patrick reconnaît sa responsabilité, ce que la procureure confirme en ajoutant qu’il a gravement failli. Elle déclare avoir saisi l’IGPN. Samuel tente de défendre Patrick, affirmant qu’il n’était pas au courant pendant une grande partie de l’enquête. Mais la procureure lui répond sèchement qu’il sera le premier visé par l’IGPN.

Patrick rentre à la maison. Il raconte à Babeth qu’il revient de l’hôpital, mais que l’état de Léa n’évolue pas. Ils s’enlacent. Patrick lui confie qu’il va aussi avoir des ennuis au travail, mais rien ne compte à ses yeux à part Léa. Il se reproche d’avoir laissé Carteron approcher leur fille, mais Babeth lui rappelle qu’elle n’aurait eu aucune chance sans cette opération.

Au cabinet, Gabriel remarque que Jennifer est encore là. Il suppose que Samuel a besoin de soutien. Mais Jennifer lui avoue que Samuel ne la laisse pas l’aider. Gabriel tente de l’excuser : Samuel a toujours eu tendance à s’isoler. Il tient à elle. Jennifer, émue, répond : « Oui, mais moi je l’aime ».

Au bar, Samuel et Idriss, un peu éméchés, discutent pendant que Thomas s’apprête à fermer. Idriss craint de perdre son travail, mais Samuel prend la responsabilité de ce qui s’est passé. Il est au plus mal. Les larmes aux yeux, il confie à Idriss que, juste avant de mourir, sa mère lui a dit qu’elle ne l’avait jamais aimé…

De son côté, Hector retrouve Vanessa. Il l’interroge sur Ophélie : son frère savait-il qu’elle n’était pas leur fille ? Visiblement non. Vanessa s’en moque de ce qu’il pense d’elle. Hector s’en veut de ne pas avoir été plus présent. Il veut se rattraper et ramener Ophélie auprès d’elle. Il lui promet qu’il sera là désormais, qu’il ne l’abandonnera plus.

Au Pavillon des Fleurs, Luna remarque que Blanche est ailleurs, plongée dans le carnet d’Hector. Elle le trouve fascinant. Il parle d’une femme qu’il a aimée, qui lui a brisé le cœur, mais sans jamais citer son nom. Luna soupçonne Blanche d’avoir un coup de cœur. Blanche nie, et dit même lui avoir demandé de venir récupérer ses carnets.

Au Mistral, Ophélie retrouve Ulysse. Ils viennent de recevoir un message d’Hector, qui sait qu’Ulysse a retrouvé l’adresse de ses parents biologiques. Ophélie reproche à son frère de ne rien lui avoir dit. Ulysse répond qu’elle aurait pu les retrouver seule. Ophélie avoue qu’elle a peur, tout comme Ulysse qui craignait de la perdre. Finalement, elle décide d’y aller, mais lui demande de l’accompagner. Arrivés devant la maison, Ophélie hésite, sort de la voiture et aperçoit une femme derrière une fenêtre… qui referme aussitôt les rideaux.

Vanessa, furieuse, apprend qu’Hector a encouragé Ophélie à rencontrer ses parents biologiques. Il tente de l’apaiser, mais à ce moment-là, Ophélie revient. Elle n’a pas eu la force d’aller au bout. Elle propose qu’ils dînent ensemble. Vanessa, émue, accepte. Plus tard, elle remercie Hector. Il lui confie être revenu pour accomplir quelque chose d’important, avant qu’il ne soit trop tard. Lorsqu’elle tente de l’embrasser, Hector se recule. Ils ne se sont visiblement pas compris.

VIDÉO Plus belle la vie du 14 avril 2025 – extrait vidéo

