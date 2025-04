Top Chef du 16 avril 2025 : l’épisode 4 ce soir sur M6, qui sera éliminé ?

Publicité





Top Chef du 16 avril 2025 – Stéphane Rotenberg vous donne rendez-vous ce soir sur M6 pour suivre l'épisode 4 de la saison 16 de « Top Chef ».





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en replay et streaming vidéo sur M6+







Top Chef du 16 avril 2025, le programme de l’épisode 4

C’est maintenant au tour du deuxième groupe de candidats de tenter de se qualifier pour la prochaine épreuve face aux inspecteurs du célèbre guide !

Pour la première épreuve, le chef multi étoilé Heston Blumenthal, connu pour ses mises en scène uniques et sa capacité à casser les codes, attend des candidats qu’ils le surprennent.



L’épreuve éliminatoire sera dirigée par Sébastien Vauxion, le seul pâtissier étoilé au monde, qui mettra les candidats au défi sur un thème sucré et gourmand : le chocolat.

À l’issue de cette épreuve, les deux premiers du classement auront l’opportunité de se qualifier pour l’épreuve des inspecteurs. Le dernier candidat sera mis en ballotage avec celui sans brigade, et le célèbre critique culinaire François-Régis Gaudry tranchera à l’aveugle. Un candidat sera alors éliminé du concours.

Rappel de la présentation de la saison 16

Pour sa 16e saison, Top Chef s’associe au Guide Michelin pour mettre en lumière les talents gastronomiques de demain, célébrer l’excellence et la créativité culinaires, et valoriser le métier de cuisinier. Grande nouveauté cette année : le vainqueur de cette édition ouvrira un restaurant éphémère dès le lendemain de la finale et pourra prétendre à la récompense ultime – une première Étoile Michelin. Tout au long de la compétition, les inspecteurs du prestigieux guide rouge jugeront les candidats comme dans un véritable restaurant, jusqu’à la grande finale. Les chefs emblématiques du concours, Hélène Darroze, Stéphanie Le Quellec, Philippe Etchebest, Paul Pairet et Glenn Viel, conservent leur rôle essentiel. Ils auront la mission de recruter, guider et sélectionner les candidats afin de les mener jusqu’au bout de l’aventure.

« Top Chef », c’est ce soir sur M6.