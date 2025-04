Top Chef : qui a été éliminé lors de l’épisode 4 du 16 avril ? (résumé + replay)

Publicité





Top Chef éliminé du 16 avril 2025 – Qui a été éliminé ce soir à l’issue de l’épisode 4 de la saison 16 de l’émission culinaire « Top Chef » ? Philippe Etchebest, Paul Pairet, Glenn Viel, Hélène Darroze et Stéphanie Le Quellec ont fait leur choix !





Et à l’issue de ce 4ème épisode, c’est Noémie Cadré, candidate solitaire, qui a été éliminée.







C’était au tour du deuxième groupe de candidats de tenter de se qualifier pour la prochaine épreuve face aux inspecteurs du célèbre guide.

Pour la première épreuve, le chef multi-étoilé Heston Blumenthal, connu pour ses mises en scène uniques et sa capacité à casser les codes, attendait des candidats qu’ils le surprennent.



L’épreuve éliminatoire était dirigée par Sébastien Vauxion, le seul pâtissier étoilé au monde, qui mettait les candidats au défi sur un thème sucré et gourmand : le chocolat.

À l’issue de cette épreuve, les deux premiers du classement ont eu l’opportunité de se qualifier pour l’épreuve des inspecteurs : Quentin Mauro et Sean Gabbiani. Esteban Salazar a fini 2ème tandis que me dernier candidat, Steven Thiebault-Pellegrino, a été mis en ballotage face à la candidate sans brigade, Noémie Cadré. Et c’est une nouvelle fois François-Régis Gaudry qui a tranché à l’aveugle.

Top Chef du 16 avril : Noémie Cadré éliminée

Steven Thiebault-Pellegrino et Noémie Cadré ont donc été soumis à la dégustation à l’aveugle de François-Régis Gaudry. Et c’est l’assiette de Steven qui l’a le plus convaincu, il se qualifie pour la suite ! Noémie Cadré est donc éliminée.

Rendez-vous le mercredi 16 avril à 21h10 sur M6 pour suivre l’épisode 5. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, elle est dispo en replay gratuit sur M6+.