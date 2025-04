Top Chef : qui a été éliminé lors de l’épisode 3 du 9 avril ? (résumé + replay)

Publicité





Top Chef éliminé du 9 avril 2025 – Qui a été éliminé ce soir à l’issue de l’épisode 3 de la saison 16 de l’émission culinaire « Top Chef » ? Philippe Etchebest, Paul Pairet, Glenn Viel, Hélène Darroze et Stéphanie Le Quellec ont fait leur choix !





Et à l’issue de ce 3ème épisode, c’est , candidat solitaire, qui a été éliminé.







Noé abandonne, Kilian réintègre Top Chef

Notez que ce soir, Noé Pellet a du abandonner. Margaux Elie, candidate solitaire, a alors pris sa place dans la brigade de Stéphanie Le Quellec. Et Kilian Franceschi, premier éliminé, a réintégré le concours en tant que candidat solitaire.

Dans la première épreuve, les candidats ont été confrontés à un défi redouté et très attendu : le trompe-l’œil. Ils devaient impressionner le chef deux étoiles, Rasmus Munk, spécialiste de l’illusion. Ce dernier les a accueillis dans un jardin bucolique, prêt à déguster un plat parfaitement intégré au décor. Le défi s’était révélé d’autant plus exigeant que des enfants étaient présents pour attribuer des points aux plus belles créations visuelles.



L’épreuve éliminatoire a ensuite mis en avant une cuisine à la fois coquine et gourmande : les candidats devaient fusionner deux plaisirs coupables pour en faire un plat gastronomique. Trois invités prestigieux étaient venus les juger : le chef étoilé Florent Ladeyn, accompagné des fins gourmets Manu Payet et Aure Atika.

À l’issue de cette épreuve, les deux premiers du classement se sont qualifiés pour l’épreuve des inspecteurs : Charles Neyers et Philippine Jaillet. Le dernier candidat, Grégoire Touchard, a été mis en ballotage avec celui sans brigade, Kilian Franceschi, et c’est le célèbre critique culinaire François-Régis Gaudry qui devait trancher à l’aveugle.

Top Chef du 9 avril : Kilian Franceschi éliminé

Kilian Franceschi et Grégoire Touchard ont donc été soumis à la dégustation à l’aveugle de François-Régis Gaudry. Et c’est l’assiette de Grégoire qui l’a le plus convaincu, il se qualifie pour la suite ! Kilian Franceschi est donc éliminé une seconde fois.

Rendez-vous le mercredi 16 avril à 21h10 sur M6 pour suivre l’épisode 4. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, elle est dispo en replay gratuit sur M6+.