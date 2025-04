Cash investigation du 10 avril : le sommaire de votre émission ce soir

Publicité





Cash investigation du 10 avril 2025 – Nouveau numéro inédit du magazine « Cash investigation » avec Elise Lucet ce jeudi soir sur France 2. Aujourd’hui, elle a pour thème « L’Intelligence Artificielle a-t-elle pris le contrôle sur notre quotidien ? ».





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne et bien sûr en avant-première puis replay sur France.TV.







Cash investigation du 10 avril 2025 : au sommaire ce soir

En France, l’intelligence artificielle transforme notre quotidien. De nombreux salariés ont déjà perdu leur emploi, remplacés par l’IA. Dans les ressources humaines, elle remplace les recruteurs et promet de prendre de meilleures décisions que les humains. François Cardona a enquêté sur ces start-up qui proposent ces solutions technologiques aux grandes entreprises, censées recruter, évaluer, voire surveiller les employés.

Souvent, les travailleurs ignorent que l’IA ne se contente pas d’évaluer leurs compétences, mais analyse également leurs émotions, une pratique pourtant interdite par l’IA Act, le règlement européen en vigueur.



L’État et ses services publics se lancent également dans l’usage de l’IA. De plus en plus d’administrations, dont le fisc, l’utilisent pour détecter les fraudeurs. Actuellement, 45% des contrôles chez les particuliers et 50% dans les entreprises sont réalisés grâce à l’IA. Toutefois, cette technologie privilégie la détection de fraudes simples au détriment des fraudes plus complexes et plus importantes. Elise Lucet a interrogé les services fiscaux à ce sujet.

Le programme Cash Investigation dévoilera aussi comment l’État finance des projets d’IA dans les administrations, à condition que celles-ci s’engagent à supprimer des milliers de postes de fonctionnaires.

Enfin, pour entraîner ces intelligences artificielles, des humains sont nécessaires. Plusieurs entreprises françaises se sont installées à Madagascar, l’un des pays les plus pauvres du monde, où elles exploitent des « travailleurs du clic » payés 60 euros par mois pour former leurs modèles d’IA. Ces sociétés facturent ensuite leurs services à des prix vingt fois plus élevés aux grandes marques françaises.

Ce numéro inédit de Cash Investigation sera suivi d’un grand débat avec des invités de divers horizons : acteurs du secteur, responsables politiques, et experts, qui répondront aux questions d’Élise Lucet.

Retrouvez cet épisode de Cash investigation en avant-première puis en replay france.tv.