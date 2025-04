Un Si Grand Soleil spoiler : drame, Vincent tire sur Hugo ! (épisode du 25 avril 2025)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1628 du 25 avril 2025 – On peut dire que le casse de Vincent, Noa et Pablo va tourner au drame dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil ». Et pour cause, dans quelques jours, Vincent ne va pas hésiter à tirer sur Hugo !











Publicité





Le matin, Pablo fait son sac le coeur lourd… La veille, Hugo lui a fait une belle déclaration. Mais au petit déjeuner, il ne laisse rien paraitre. Sauf que Pablo ne se rend pas au lycée, Eve signale son absence à Sabine. Et quand Sabine tente de joindre Pablo, il ne répond pas au téléphone…

Inquiète, Sabine interroge Noura. D’abord réticente à parler, Noua finit par tout dire à Sabine. Elle lui dit que Pablo a eu peur de finir en foyer, il est parti en Belgique avec Noa. Sabine appelle Hugo pour lui annoncer qu’ils ont un gros problème… Elle ajoute que la nuit du cambriolage de l’entrepôt, Pablo est sorti.

Hugo fonce chez Noa pour tenter de retrouver Pablo. Il voit Pablo et Noa partir sur leurs scooters, il décide de les suivre. En chemin, Hugo appelle Yann pour le prévenir.



Publicité





Devant la bijouterie, Hugo intervient alors que Noa et Pablo ont rejoint Vincent. Vincent n’hésite pas à lui tirer dessus, Hugo s’écroule ! Vincent et Noa prennent la fuite, Pablo reste avec son père et le supplie de ne pas le lâcher…

A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoilers : Manu fait une découverte, les résumés jusqu’au 9 mai 2025

Pour ne rien louper des infos et replay de Un si grand soleil, rejoignez la page fans sur Facebook ici