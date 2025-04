C dans l’air du 22 avril 2025 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l'air du 22 avril 2025, invités et sommaire





Rendez-vous dès 17h25 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 21 avril : invités et le sommaire

⬛ FRÉDÉRIC LENOIR, Ancien rédacteur en chef du bimestriel « Le Monde des Religions », philosophe et expert en histoire des religions.

Le pape François est décédé ce lundi à 88 ans. L’Église organise ses funérailles et prépare l’élection de son successeur.

⬛ Impôts : les retraités vont-ils plus payer ?



Pour combler un déficit de 40 milliards d’euros et ramener celui-ci à 4,6 % du PIB en 2026, Bercy envisage de supprimer une cinquantaine de niches fiscales parmi les 467 existantes, qui coûtent 85 milliards par an. Parmi elles, l’abattement fiscal de 10 % pour les retraités (créé en 1978) pourrait être supprimé, rapportant près de 5 milliards à l’État. La ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, estime que la contribution ne doit pas dépendre de l’âge. La Cour des comptes, qui critique depuis longtemps l’inefficacité des niches fiscales, a souligné des anomalies majeures dans la gestion budgétaire actuelle et menace de ne plus certifier les comptes publics en 2025 si la situation ne s’améliore pas.

Parallèlement, des grands patrons français dénoncent la lourdeur administrative et la fiscalité en France et en Europe. Bernard Arnault critique la bureaucratie bruxelloise, tandis que les dirigeants de L’Oréal et TotalEnergies évoquent une possible relocalisation aux États-Unis. Michel-Édouard Leclerc appelle, lui, à une action collective pour éviter de fragiliser l’Europe face aux États-Unis.

De l’autre côté de l’Atlantique, Donald Trump accentue la pression sur Jerome Powell pour obtenir une baisse rapide des taux d’intérêt, menaçant son poste et provoquant des tensions sur les marchés financiers.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l'air » ce mardi 22 avril 2025 à 17h40 sur France 5.