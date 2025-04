« Booder, le nounou préféré des Français » : le documentaire inédit ce soir sur TMC (22 avril 2025)

Publicité





« Booder, le nounou préféré des Français », c’est le documentaire inédit diffusé ce mardi 22 avril 2025 sur TMC. Après le succès du troisième épisode de la série « Le nounou » hier soir sur TF1, découvrez la success-story de l’acteur et humoriste.





A suivre dès 21h25 sur la chaîne, juste après Quotidien, mais aussi en live et streaming vidéo via la fonction direct de TF1+ et ce depuis tous vos appareils connectés.







« Booder, le nounou préféré des Français », présentation

« Booder : le nounou préféré des Français » retrace le parcours d’un artiste inclassable. Accompagné de ses amis de toujours – Ramzy, Jamel, Gad Elmaleh, Arthur, entre autres – Booder revient sur sa trajectoire hors du commun : de son enfance dans un village reculé du Maroc à son immense popularité en tant qu’humoriste.

Avec son humour unique, son autodérision et une tendresse touchante, il nous plonge dans les grands chapitres de sa vie : souvenirs d’enfance, succès, épreuves et triomphes. Pour la première fois, il ouvre en grand l’album de sa vie, livrant des confidences inédites, des messages surprises de ses proches et des anecdotes jamais révélées.



Entre les plateaux de tournage, les coulisses de son dernier spectacle et son village natal de Bouarfa, ce film dévoile un Booder authentique, pudique et profondément humain. Un récit chaleureux, mêlant rires et émotions, à l’image de celui que les Français ont adopté comme leur « nounou » de cœur.

En attendant ce soir, voici un aperçu de ce qui vous attend.