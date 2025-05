C à vous du 12 mai 2025 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 12 mai 2025, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce lundi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





🔵 Volodymyr Zelensky : l’homme de la résistance Russe. Bientôt la rencontre avec Poutine ? On en parle avec Ariane Chemin, journaliste au journal « Le Monde », et Yves Jeuland, réalisateur pour leur documentaire « Zelensky » diffusé le 13 mai à 21h sur Arte

🔵 Masculinité toxique, chasse, insécurité… Eric Dupond-Moretti, ancien ministre de la Justice et Garde des Sceaux, confronte ses idées à des personnalités politiques dans l’émission « Éric Dupond-Moretti, seul contre tous » diffusée le 19 mai sur Paris Première



Publicité





🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Rebecca Beaufour, cheffe propriétaire du restaurant Dante, Paris 10e

🔵 Dans la Suite de C à vous : Jacques Legros, ancien présentateur joker du 13 heures de TF1 de 1999 à 2025. Il a présenté son dernier JT vendredi dernier; et Laure Adler pour sa chaîne youtube “TéléVioc”

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce lundi 12 mai 2025 à 19h sur France 5.